17-letnia Patrycja znów zaginęła. Nowe informacje w sprawie ucieczki nastolatki

Odnaleziona przez niemiecką policję 17-letnia Patrycja Zawadzka znowu jest poszukiwana przez rodzinę. Policja potwierdziła Wirtualnej Polsce, że nastolatka uciekła z ośrodka dla nieletnich w Dolnej Saksonii.

Ani polska, ani niemiecka policja nie szukają w tej chwili 17-letniej Patrycji. Nastolatka była poszukiwana w Niemczech od kwietnia i została znaleziona w poniedziałek w miejscowości Bersenbrück w Dolnej Saksonii. Policja umieściła ją w Ośrodku dla Młodzieży do czasu odebrania jej przez matkę. Zanim do tego doszło, 17-latka uciekła. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Pojechała do chłopaka

Patrycja jest poszukiwana przez policję od wtorku 23 kwietnia. Wtedy dziewczyna wyjechała z rodzinnej miejscowości Szelków koło Warszawy. Miała udać się do chłopaka, który mieszka na stołecznej Białołęce. To znacznie starszy od niej mężczyzna o imieniu Artur.

- Jeszcze tego samego dnia Patrycja zadzwoniła do mnie, płakała i mówiła do kogoś z kim była, że "nigdzie nie jedzie". Ten telefon mnie przeraził i natychmiast zgłosiłam zaginięcie córki na policji - powiedziała Wirtualnej Polsce Zuzanna Sierańska, mama nastolatki.

Niepokojący telefon z Berlina

Drugi i ostatni raz kontakt z rodziną Patrycja nawiązała w czwartek 25 kwietnia rano. Zadzwoniła do mamy z nieznanego telefonu z dworca kolejowego Ostbanhof w Berlinie, który obsługuje połączenia dalekobieżne. Zanim pani Zuzanna zapytała, gdzie córka jest, ta rozłączyła się. Mama 17-latki zadzwoniła na niemiecki numer, który jej się wyświetlił.

- Okazało się, że to telefon jakiejś kobiety, Niemki. Zauważyła na dworcu płaczącą dziewczynę. Podeszła do niej i zapytała, czy nie potrzebuje pomocy. Patrycja poprosiła ją o to, aby mogła skorzystać z telefonu. Tłumaczyła, że jej telefon nie działa - powiedziała Wirtualnej Polsce pani Zuzanna.