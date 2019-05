Abp Stanisław Gądecki dziękuje Sekielskiemu. "W Kościele nie może być miejsca na pedofilię"

- Ze wzruszeniem i smutkiem obejrzałem dzisiaj film pana Sekielskiego, za który pragnę podziękować reżyserowi - powiedział w sobotę przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. To reakcja na film pt. "Tylko nie mów nikomu".

"Jestem przekonany, że także ten film przyczyni się do jeszcze dokładniejszego przestrzegania wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży w Kościele, jak i do wprowadzenia w życie zasad prewencji w każdej diecezji przez wszystkich księży biskupów oraz do przestrzegania przedwczoraj ogłoszonego motu proprio papieża Franciszka" - dodał.