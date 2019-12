Będzie ekstradycja Stefana Michnika do Polski? Wkrótce decyzja szwedzkiego sądu

Sąd Rejonowy w Goeteborgu wkrótce podejmie decyzję o ekstradycji Stefana Michnika do Polski. Szwedzka Prokuratura Krajowa zwróciła się do niego o wydanie byłego sędziego polskim władzom.

Szwedzka Prokuratura Krajowa potwierdziła PAP, że zwróciła się do Sądu Rejonowego w Goeteborgu z wnioskiem o wydanie polskim władzom byłego sędziego Stefana Michnika. Sąd ma niebawem podjąć decyzję w tej sprawie - podaje portal wPolityce.pl.

Od niemal dziesięciu lat Polska stara się o ekstradycję i osądzenie Stefana Michnika. We wrześniu tego roku Wojskowy Sąd Garnizonowy wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Stefana Michnika, który od lat mieszka w Szwecji. Z kolei w poniedziałek Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wobec Michnika Europejski Nakaz Aresztowania. Nie po raz pierwszy.

Chodzi o wydawanie wyroków śmierci na działaczach podziemia niepodległościowego na podstawie sfałszowanych dowodów. Miało do tego dochodzić w okresie od 27 marca 1951 roku do 20 listopada 1953 roku. Kilka lat wcześniej Michnik wstąpił do partii komunistycznej.