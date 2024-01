Będą nowe wybory? Hołownia zakpił z posła PiS

Na koniec dodał, już bez ironii: - Poseł Gosek za szybko formułuje pewne wnioski. Nie będzie skrócenia kadencji Sejmu, nie będzie nowych wyborów, bo nie ma do tego żadnych konstytucyjnych podstaw. A jeżeli on by chciał, żeby 31 stycznia były nowe wybory, no to najkrótsza droga jest taka, żeby kandydował w wyborach prezydenckich i został prezydentem i któregoś 31 stycznia - nie wiem, 2026, 2027 roku - Sejm rozwiązywał. Na szczęście nasza demokracja taką karierę mu absolutnie umożliwia - dodał Hołownia.