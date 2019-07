Beata Szydło spodziewała się porażki. PiS: Była premier stała się ofiarą gry interesów i wojny personalnej w PE

Europoseł PiS Beata Szydło – jak słyszymy od źródeł w Parlamencie Europejskim – spodziewała się, że liberałowie, socjaliści i Zieloni zablokują jej kandydaturę na szefową Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL). – Nie zmienia to faktu, że pani premier traktuje odrzucenie jej nazwiska jako prestiżową porażkę – przekonuje jeden z europosłów. Inny dodaje: – Ale nie wszystko jest stracone.

– Kolejne posiedzenie komisji przed nami, wszystkie scenariusze są otwarte. Decyzja należy do Beaty – twierdzą nasze źródła w delegacji PiS.

– Nie jesteśmy naiwni, znamy te gry i wiedzieliśmy, co się kroi. Po uwaleniu Timmermansa wiedzieliśmy, że "czerwoni" będą się mścić. Chcieli uderzyć w czuły punkt i to zrobili – tłumaczy meandry brukselskich rozgrywek zorientowany w nich rozmówca z PiS.

Szydło przygotowywała się do roli szefowej komisji, przez dłuższy czas – twierdzą nasze źródła – była pewna, że nikt nie będzie robił przeszkód, by przejęła przewodnictwo w Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych – odpowiadającej jej kwalifikacjom i doświadczeniu ("całe moje życie zawodowe było związane ze sprawami społecznymi, pochodzę z regionu, który nauczył mnie wrażliwości społecznej; najważniejsze jest chęć porozumienia, rozmowy, konsultacji" – przedstawiała swoją kandydaturę sama Szydło).

Jak dodaje nasz rozmówca, "odrzucenie kandydatury pani Szydlo na pierwszym posiedzeniu komisji można nazwać nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy". – Ale nie da się ukryć, że było to wyrazem frustracji socjalistów i liberałów za odrzucenie m.in. przez nas kandydatury Timmermansa na szefa KE. Traktuję to jako formę odwetu – przekonuje prof. Karski.

Były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie PiS i europoseł, a dziś prof. ISP PAN Paweł Kowal – choć daleki od partii rządzącej – również staje w obronie Beaty Szydło: – Strasznie słaby jest pomysł blokowania przez liberałów w PE polskich kandydatów tylko dlatego, że pochodzą z obozu rządowego. Zaprzecza to idei PE, że posłowie nie są jednak reprezentantami rządów, ale wyborców. Niszczy to kulturę parlamentarna i prowokuje do odwetu za jakiś czas – uważa były polityk.