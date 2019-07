Aleksander Kwaśniewski o przegranej Beaty Szydło. "To ostateczny dowód na to, że Europa patrzy"

Beata Szydło bez ważnego stanowiska w Parlamencie Europejskim - tak wynika z ostatniego głosowania w Brukseli. Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego to "ostateczny dowód, że Europa patrzy".

Aleksander Kwaśniewski był pytany o przegraną Szydło w PE. Według byłego prezydenta jest to "ostateczny dowód, że Europa patrzy".

- I takie przedwyborcze maskarady, czyli wyjmowanie flag europejskich z piwnic, żeby pokazać jak jesteśmy znów europejscy, nie działa - stwierdził Kwaśniewski. - Że pamięć ludzi jest jednak nieco dłuższa niż tylko dotycząca kampanii wyborczej i to, co PiS robił, mówił o UE, w jaki sposób traktował symbole europejskie, chociażby flagę europejską, to się odłożyło w świadomości wielu europejskich polityków - dodał na antenie TVN24.