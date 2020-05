Beata Kempa gościem programu "Tłit"

Kiedy poznamy termin wyborów? Jak będą one przebiegać? - to tylko część pytań jakie padną w programie "Tłit". Zapytamy europosłankę PiS Beatę Kempę także o ocenę kandydatów na prezydenta, ostatnie sondaże, zamieszanie z wyborem pierwszej prezes SN i ministrem Łukaszem Szumowskim .

Tematem rozmowy będzie także poniedziałkowe oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Viery Jourovej. Stwierdziła ona, że dołoży wszelkich starań, by w nowym wieloletnim budżecie UE wypłata środków unijnych była uzależniona od spełniania norm praworządności i by przepisy te były ostre.

Beata Kempa jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwsze polityczne kroki stawiała na szczeblach lokalnych - w latach 1998-2005 była radną gminy Syców, a w roku 2002 startowała w wyborach na burmistrza swojego rodzinnego miasta. W roku 2004 Beata Kempa bezskutecznie kandydowała do Europarlamentu. Rok później przystąpiła do Prawa i Sprawiedliwości i wystartowała z ramienia tej partii w wyborach parlamentarnych.Otrzymane poparcie pozwoliło jej otrzymać mandat poselski. Od maja 2006 do listopada 2007 Beata Kempa sprawowała funkcję Sekretarza Stanu w ministerstwie sprawiedliwości. W roku 2011 ponownie udało jej się zasiąść w ławach sejmowych.