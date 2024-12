Pełne wycofanie Rosji z Syrii, w tym utrata portu Tartus i bazy lotniczej w Chmiejmim, wydaje się prawdopodobne – poinformowało The Moscow Times dwóch rosyjskich dyplomatów. Rosyjski kontyngent wojskowy, który w szczytowym momencie kampanii wspierania Asada liczył dziesiątki tysięcy żołnierzy, został odcięty w miejscach swojego stacjonowania po tym, jak siły opozycyjne przejęły pełną kontrolę nad terytoriami, na których znajdują się Tartus i Chmiejmim.

- To wpłynie na rosyjską logistykę zaopatrywania korpusu w Afryce i wszystkie te ambicje związane z obecnością w regionie. Wszystko może się rozsypać. Alternatyw można szukać np. w Algierii, ale wszystko stanie się o wiele bardziej skomplikowane – zauważył Aleksandr Gabujew, dyrektor Centrum Rosja–Eurazja w Fundacji Carnegie w Berlinie.

Jednocześnie zaznaczył, że to, co się stało, to "przede wszystkim porażka Iranu, ponieważ Teheran zainwestował w Syrię więcej i stracił tam więcej".