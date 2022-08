Baza na Krymie po serii eksplozji. Są zdjęcia satelitarne

We wtorek rano na północy Półwyspu Krymskiego, w rejonie miejscowości Dżankoj, doszło do serii eksplozji. Według Kremla, wybuchy były wynikiem sabotażu. Ukraińskie władze przekazały z kolei, że zniszczenie rosyjskiej bazy to efekt skutecznych działań Sił Zbrojnych Ukrainy.