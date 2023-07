Bayer Full na imprezie Rydzyka. Sponsoruje Orlen

Zaplanowana na 5 sierpnia impreza odbędzie się w Toruniu już po raz 15. Po mszy zaplanowano koncerty. Wystąpi Bayer Full znany z takich hitów jak "Majteczki w kropeczki", czy "Blondyneczka". Zespół ma w swoim repertuarze również muzykę religijną i to zapewne tych utworów można się spodziewać w Toruniu. Lider Bayer Full Sławomir Świerzyński jest znany z sympatii do PiS, choć w przeszłości startował do Sejmu z listy PSL.