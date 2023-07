Marek Suski odkrył, co zrobił Obajtek. "Kiedyś tego nie było"

To nie pierwszy raz, kiedy Marek Suski broni publicznie Daniela Obajtka. W 2021 roku mówił, że ataki opozycji na prezes Orlenu wynikają z tego, że jest to przedstawiciel PiS. - Jeśli jest jakiś człowiek związany z PiS i osiąga sukcesy, jeszcze do tego, to skandal, że syn malarza i krawcowej jest teraz taki bogaty, a nie jest synem żadnego ubeka, esbeka, nikogo z WSI - powiedział Suski.