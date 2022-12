"Bardzo szkodliwe". Macron nie po myśli Polski

Prezydent Francji Emmanuel Macron mówi o potrzebie gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji. - To bardzo szkodliwe - ocenił w programie "Newsroom" WP Jerzy Marek Nowakowski - były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii. - To nie jest szarża Macrona czy szarża Olafa Scholza, a nawet zestaw złudzeń władz francuskich czy niemieckich. To jest schemat myślenia wobec Rosji - mówił. Dyplomata podkreślił, że wojna w Ukrainie pokazuje tymczasem, iż Rosja może zostać wypchnięta ze świata Zachodu. - Jest szansa, ale to zadanie dla nas, Szwedów i Bałtów, aby pokazać, że jest możliwa Europa bez Rosji - komentował Nowakowski. Jego zdaniem głos Polski nie jest wystarczająco silny. - Powinniśmy włączyć się w debatę na temat wizji Europy po wojnie - apelował były ambasador, wyrażając jednak opinię, że to zadanie może przerastać obecny rząd. Więcej w materiale wideo, a najnowsze informacje związane z wojną w Ukrainie w serwisie WP Wiadomości.

