Bałtyk umiera. Przez zanieczyszczania tworzą się w nim "pustynie beztlenowe"

Zatruwanie wód Bałtyku powoduje reakcję łańcuchową. Powoli skutki zanieczyszczeń dotykają kolejne organizmy. - Cały ekosystem jest zagrożony, bo to jest ciągłość organizmów. Kiedy nie ma planktonu, jest mniej ryb. Zwierzęta - takie jak foki i morświny - nie mają co jeść, ale i też rybacy nie mają co łowić. To wpływa na nas wszystkich – powiedział w portalu wolontariusz WWF Polska Michał Krauze.