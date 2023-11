Balcerowicz przestrzega opozycję. "Nadal będziemy zabierać ludziom z prywatnej kieszeni"

Domański ocenił, że 30 proc. podwyżki dla nauczycieli to koszt ok. 13-14 mld zł. Dodał, że całość podwyżek dla budżetówki "to bardziej złożony proces". - Musimy oczywiście wejść najpierw do Ministerstwa Finansów - zastrzegł. - To na pewno będzie drugie tyle - ocenił.