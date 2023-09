Bąkiewicz dostał "nakaz wyjazdu" z Radomia. Poseł KO przyniósł znak

- To jest nakaz wyjazdu z Radomia. Radomianie, jako miasto nie chcą takich poglądów, jakie pan niesie - mówił w Polsat News poseł KO Konrad Frysztak zwracając się do Roberta Bąkiewicza. Obaj politycy kandydują do Sejmu z konkurencyjnych list wyborczych z okręgu w Radomiu.