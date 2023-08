Azow znowu na froncie. Zaczynają od zera i od razu kontrowersje

Do walk wrócą prawdopodobnie także żołnierze, którzy niedawno wrócili z niewoli. We wrześniu 2022 r. z Rosji wróciło 215 jeńców, w tym ówcześni dowódcy Azowa – Denys Prokopenko i Światosław Pałamar oraz dowódca 36. Brygady Piechoty Morskiej, Serhyj Wołyński a także członkowie sztabu – Denys Szłeha i Oleh Chomenko. To oni kierowali trzymiesięczną obroną Mariupola.