Awaryjne lądowanie na Okęciu. Nieoficjalnie: LOT nie planuje uziemienia bombardierów

Bombardiery wciąż będą latać w barwach LOT-u - podaje RMF24. W środę maszyna tego typu awaryjnie lądowała na Lotnisku Chopina w Warszawie. Przez usterkę maszyny samolot uderzył dziobem w pas startowy.

Polskie Linie Lotnicze LOT zapewniają, że to pierwszy przypadek problemów z podwoziem w samolocie tego typu. Jednocześnie podkreśla, że maszyna miała wcześniej usterki tylko, że innego typu. Jednak, jak wynika z ustaleń , bombardiery już w przeszłości zmagały się z awariami podwozia. Np. w Kopenhadze doszło do awaryjnego lądowania bez zablokowanych przednich kół.

Jak wyjaśniał w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik prasowy PLL LOT Adrian Kubicki, piloci wiedzieli o awarii. Podczas podchodzenia do lądowania wysunęły się wszystkie trzy części podwozia, ale nie doszło do blokady pierwszej części. - Załoga i pasażerowie miała możliwość do przygotowania się do takiego manewru, przednia część kadłuba otarła się o pas startowy - powiedział rzecznik LOT-u. Prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych będzie badać awaryjne lądowanie bombardiera.