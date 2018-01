Awaryjne lądowanie na Okęciu. Co już wiemy

Na cztery godziny zamknięto Lotnisko Chopina. Powodem było awaryjne lądowanie samolotu lecącego z Krakowa. W wyniku awarii przednia część maszyny złożyła się po zetknięciu kół z pasem.

Na pokładzie było 59 pasażerów i czterech członków załogi. Pasażerowie zostali ewakuowani tuz po lądowaniu przez straż lotniskową. Nie ma ofiar, żaden pasażer nie ucierpiał. - Jedna z pasażerek została przewieziona do szpitala ze względu na komplikacje kardiologiczne to prawdopodobnie skutek stresu i silnych emocji. Kobiecie nic nie grozi - podał portal rmf24.pl.

Jak wyjaśniał w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik prasowy PLL LOT Adrian Kubicki, piloci wiedzieli o awarii. Podczas podchodzenia do lądowania wysunęły się wszystkie trzy części podwozia, ale nie doszło do blokady pierwszej części. - Załoga i pasażerowie miała możliwość do przygotowania się do takiego manewru, przednia część kadłuba otarła się o pas startowy - powiedział rzecznik LOT-u.