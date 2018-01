Rozmawialiśmy z jednym z pasażerów samolotu. "Załoga zachowała się bardzo profesjonalnie, pilot wspaniale posadził maszynę"

- Żyjemy w takich czasach, że wszyscy pożegnaliśmy się z rodzinami. Z powietrza napisałem, że może być różnie, a później rodzina czekała, aż zadzwonię – zdradza reporterce Wirtualnej Polski Karolinie Pietrzak jeden z pasażerów samolotu, który lądował awaryjnie na Lotnisku Chopina w Warszawie.

- Załoga zachowała się bardzo profesjonalnie, pilot wspaniale posadził maszynę. Jestem mu wdzięczny, bo mogło być różnie – mówi. Dodaje, że po przewiezieniu wszystkich do strefy VIP, opieka była bardzo dobra. I ocenia, że było więcej lekarzy niż pasażerów.

Mężczyzna pytany, czy po awaryjnym lądowaniu nie boi się wsiąść do następnego samolotu do Kazachstanu odpowiedział, że nie. Jak tłumaczy, podróżuje samolotami od sześciu lat, w ciągu roku ma sto lotów po Kazachstanie, a to było jego pierwsze awaryjne lądowanie.