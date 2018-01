Awaryjne lądowanie na lotnisku Chopina w Warszawie

W lecącym z Krakowa do Warszawy samolocie Bombardier Q-400 doszło do awarii podwozia. Nikomu nic się nie stało. Lotnisko zostało zamknięte na kilka godzin. Po godz. 23 jeden z pasów został otwarty.

Jak wyjaśniał w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik prasowy PLL LOT Adrian Kubicki, piloci wiedzieli o awarii. Podczas podchodzenia do lądowania wysunęły się wszystkie trzy części podwozia, ale nie doszło do blokady pierwszej części. - Załoga i pasażerowie miała możliwość do przygotowania się do takiego manewru, przednia część kadłuba otarła się o pas startowy - powiedział rzecznik LOT-u.