Awaria sieci w Rosji, wojsko Putina bez dostępu do internetu. "To sprawka wagnerowców"

Po tych wydarzeniach z przerwaną rebelią przeciwko Kremlowi kierownictwo grupy zostało przeniesione, wraz z przywódcą wagnerowskich oddziałów, Jewgienijem Prigożynem, na Białoruś. Wszystko wskazuje na to, że Prigożyn wciąż żyje, choć Władimir Putin, co ujawniał prowadzący negocjacje w sprawie ugody dyktator Białorusi Aleksander Łukaszenka, "chciał go zgnieść jak robaka".