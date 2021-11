Awantura w radiu. Posłanka Lewicy do polityków PiS: Macie krew na rękach

W niedzielnej audycji poruszono temat pomysłu wprowadzenia rejestru ciąż. Ma to oznaczać wprowadzanie do systemu danych dot. zabiegów oraz procedur medycznych wykonywanych u pacjentów. Opozycja wiąże to z ubiegłorocznym wyrokiem TK ws. aborcji i obawia się, że prokuratorzy nadzorowaliby ciąże, a w systemie byłoby widoczne stosowanie antykoncepcji.