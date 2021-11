Czarzasty: Niedzielski opowiada bzdury. Ludzie, którzy się nie szczepią, głosują na PiS

Włodzimierz Czarzasty komentuje tłumaczenia ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, dlaczego rząd nie decyduje się na wprowadzenie lockdownu w kraju. Wicemarszałek nazywał je "bzdurami". - Rząd podejmuje decyzję w oparciu o sondaże. Środowiska antyszczepionkowe to wyborcy PiS - tłumaczy Czarzasty w programie "Tłit WP". Wicemarszałek Sejmu przekonuje do wiary w naukę i jej osiągnięcia. - Jeśli nie wierzylibyśmy w medycynę, ludzie dalej myśleliby, że mają w brzuchu żaby - twierdzi polityk. Szef Lewicy przestrzega również, przez politycznym cynizmem polityków PiS, który może prowadzić do śmierci zwykłych ludzi. - Procentowe cwaniactwo nie może być ważniejsze niż życie i śmierć - dodaje Czarzasty.