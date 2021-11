Adam Niedzielski: nie ma rejestru ciąż. "Robi się sensację z digitalizacji"

Informacje o ciąży mają być przykazywane ze względu m.in. na uniknięcie przepisania nieodpowiednich leków, czy też w sytuacji udzielania świadczeń ratujących życie w przypadku niemożności pozyskania informacji od pacjenta. Co więcej, to ma służyć także do weryfikowania uprawnień dodatkowych, jak np. otrzymywanie bezpłatnych leków dla ciężarnych, czy prawo do dostępu świadczeń medycznych poza kolejnością.