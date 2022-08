Awantura polityków. "Jak panu nie wstyd"

- Większość tych fundacji, które nas wspierają, to fundacje amerykańskie. Tych partnerów jest ponad 20. No, ale to jest stara śpiewka, bo dziś PiS szuka wroga - stwierdził Rafał Trzaskowski. Poseł PO Sławomir Nitras, także współorganizator Campus Polska, powiedział z kolei, że to właśnie "Solidarna Polska powstała za niemieckie pieniądze".