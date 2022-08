Polacy "jednoznacznie": Tusk działa dla Niemiec

"Proszą Niemców o pomoc"

- Niemcy już nie ukrywają, że zależy im na tym, aby rząd w Warszawie zmienił się na bardziej przychylny Berlinowi - mówił autor materiału. W dalszej części wypowiedział się poseł PiS Filip Kaczyński. - To logiczne, że Niemcom nie jest to po drodze. Niemcy by sobie życzyły, żeby to było właśnie, jak za rządów naszych poprzedników, żeby Polska była, można powiedzieć, takim lokajem - mówił, nawiązując do stwierdzenia o "rządzie PiS reprezentującym interesy Polaków".