Austria. Weszła w życie ustawa dopuszczająca eutanazję

Austriacki parlament przegłosował ustawę dopuszczającą eutanazję w grudniu. Stało się to po tym, jak Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w tej sprawie, znosząc obowiązujący do tej pory zakaz wspomaganego samobójstwa. Dotychczas według austriackiego prawa każdemu, kto nakłaniał do popełnienia samobójstwa lub w nim pomagał innej osobie, groziło do pięciu lat więzienia.