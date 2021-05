Niemcy. Lekarze będą mogli pomagać w samobójstwie. "Decyzja sumienia"

"Panie doktorze, nie mogę i nie chcę już dłużej żyć i chciałbym otrzymać od pana receptę, abym mógł zakończyć swoje życie". Często lekarze rodzinni są pierwszym punktem kontaktowym dla osób z myślami samobójczymi. To wielkie wyzwanie dla zawodu lekarza, jak wyjaśniła w środę (5.05.) na Niemieckim Kongresie Lekarskim wiceprzewodnicząca Niemieckiej Izby Lekarskiej (BÄK), Martina Wenker.

Ludzie nieuleczalnie chorzy, cierpiący na depresję, ale także zdrowi młodzi ludzie z problemami miłosnymi, kryzysami egzystencjalnymi, ludzie, którzy mają dość życia lub czują do niego odrazę: Parlament Lekarski poświęcił cztery godziny na dyskusję na temat medycznej pomocy w umieraniu i samobójstwa wspomaganego medycznie. Była to intensywna "debata orientacyjna", która okazała się niezbędna po orzeczeniu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wspomaganego samobójstwa w lutym 2020 roku.

Ale Kongres musiał również podjąć konkretną decyzję: W 2020 r. sędziowie z Karlsruhe nie tylko obalili zakaz wspomaganego samobójstwa i zdefiniowali decyzję o własnym końcu życia jako ważny wyraz samostanowienia. Trybunał orzekł również, że osoba zamierzająca popełnić samobójstwo ma prawo do pomocy osób trzecich, aby móc je przeprowadzić bezboleśnie i bezpiecznie.

Zadaniem lekarzy pozostaje ochrona życia

W tym miejscu pojawia się rola lekarzy: Ich kodeks zawodowy od 2011 roku głosi, że "lekarze nie mogą udzielać pomocy w samobójstwie". To zasada, która obecnie nie jest już zgodna z konstytucją, jak stwierdzili sędziowie z Karlsruhe. Gdyby wszystkim lekarzom zakazano wspomaganego samobójstwa, stworzyłoby to zapotrzebowanie na kluby wspomaganego samobójstwa, a także komercyjne usługi wspomaganego samobójstwa, uznali sędziowie.

W opinii delegatów jest to jednoznaczne z tym, że "nie należy do kompetencji lekarza udzielanie pomocy w samobójstwie". Prezes Związku Zawodowego Lekarzy, Klaus Reinhardt, ujął to w ten sposób: lekarze wysłali w ten sposób jasny sygnał, że nie są gotowi na uczynienie z samobójstwa "normalnej usługi". Tylko w sporadycznych przypadkach zdarza się, że nieuleczalnie choremu nie można pomóc za pomocą paliatywnych środków medycznych.