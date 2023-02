Australia wchodzi do gry. Kim Dzong Un nic nie ukryje

Jak podaje portal, misje obserwacyjne, choć ich zadaniem jest jedynie zbieranie danych wywiadowczych, mogą dać pełny obraz skali nielegalnego handlu Korei Północnej. To, że do takich transferów dochodzi, nie ulega wątpliwości. W styczniu władze Korei Południowej zatrzymały maklera naftowego, który dostarczył Północy od października 2021 do stycznia 2022 transporty oleju napędowego o wartości 15 milionów dolarów.