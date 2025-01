Płonie rafineria Łukoil. Potężny atak dronów na Rosję

Z kolei obwodzie niżnonowogrodzkim, który również został zaatakowany przez drony, szczątki zestrzelonego bezzałogowca spadły na teren "jednego z zakładów w strefie przemysłowej Kstowa" , co doprowadziło do pożaru – poinformował gubernator regionu, Gleb Nikitin.

Według kanału Shot celem dronów była miejscowa rafineria spółki Łukoil, należąca do największych zakładów przetwórstwa ropy naftowej w Rosji. To kolejny atak na ten zakład. Wówczas do gaszenia pożaru zaangażowano pociąg strażacki, a uszkodzenia były tak poważne, że rafineria wstrzymała pracę na dwa miesiące.

Był to drugi co do skali atak dronów na Rosję od początku roku. 24 stycznia rosyjskie regiony zostały zaatakowane przez 121 ukraińskich dronów, a 11 stycznia – przez 85. Największy atak miał miejsce 1 września ubiegłego roku, kiedy to Rosję zaatakowało 158 dronów.