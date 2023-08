Atak na rosyjską bazę lotniczą. USA pokazały zdjęcia satelitarne

Udany atak Ukraińców na rosyjską bazę lotniczą. 19 sierpnia ukraiński dron zniszczył co najmniej jeden rosyjski bombowiec Tu-22M3, co widać na zdjęciach satelitarnych opublikowanych przez Amerykanów z Planet Labs PBC. Udostępniła je agencja Associated Press. Pierwsze zdjęcie z 16 sierpnia pokazuje płytę bazy Sołcy-2 w obwodzie nowogrodzkim z 10 bombowcami dalekiego zasięgu Tupolew. Na drugim zdjęciu z 21 sierpnia samolotów już nie ma, a na jednym z miejsc widać czarną, wypaloną plamę po wybuchu. Z doniesień wynika, że po ataku Rosjanie przenieśli wszystkie maszyny do bazy lotniczej w Oleniegorsku. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że atak na bazę Sołcy-2 uszkodził jeden samolot, z kolei nieoficjalnie mowa jest o dwóch uszkodzonych maszynach. Baza Sołcy-2 znajduje się w obwodzie nowogrodzkim, ponad 600 km od granicy z Ukrainą. Według Kijowa za akcję odpowiadają dywersanci z centralnej Rosji, którzy działają w porozumieniu z HUR. Ukraiński wywiad wojskowy podał, że w poniedziałek 21 sierpnia doszło do kolejnego ataku na bazę lotniczą w Rosji, tym razem w Szajkówce. Według ukraińskich władz "uszkodzono co najmniej jeden samolot". Z kolei Rosja twierdzi, że dron został zestrzelony, a atak nie spowodował strat.