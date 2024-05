Atak na premiera Słowacji. Zamachowiec powiązany z prorosyjską milicją

"Byłem także pod wrażeniem ich bezinteresownego zaangażowania w sprawę: sprzęt i broń kupują za własne pieniądze" - przekonywał C. "Do Europy, której jesteśmy częścią, przybywają setki tysięcy migrantów. Slovenskí Branci nie przygotowują się do bitwy, ale do obrony" - podkreślał.