"Zaczyna się wojna polityczna"? Komentarze po zamachu na Ficę

Po raz pierwszy we współczesnej historii Słowacji doszło do zamachu na polityka - komentuje w czwartek słowacka prasa atak na szefa rządu Roberta Ficę. Media krytykują działania ochrony premiera po incydencie i zauważają, że reakcje polityków na to zdarzenie można podzielić na pojednawcze i te, które atakują media.