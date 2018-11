Atak na niemowlę. Nowe informacje o mężczyźnie. Wcześniej napadł na dwie kobiety

Wpadł do przypadkowego mieszkania i rzucił się na 10-miesięczne dziecko. Jak się okazuje, wcześniej zaatakował dwie inne osoby. Nowe informacje o szaleńcu.

- W jednej z miejscowości w powiecie strzeleckim 36-letni mężczyzna wtargnął do przypadkowego domu i pobił dziecko. Z obrażeniami ciała zostało ono przewiezione śmigłowcem do szpitala. Sprawca został zatrzymany - poinformowała Wirtualną Polskę Paulina Porada z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.

Kobiety opowiadają, że zauważyły Waldemara Z., jak jechały samochodem. Stał z rowerem pod lasem i zatrzymał je. Sądziły, że chce się o coś zapytać ale on rzucił rower do rowu, wsiadł do samochodu i kazał im jechać.

Obie nie podejrzewały niczego złego, bo znały go z widzenia. Jednak mężczyzna zaczął zachowywać się dziwnie, nie odpowiadał na pytania, gdzie chce jechać. - W pewnym momencie powiedziałam Sabinie, żeby się zatrzymała - mówi pani Regina, matka. Pani Sabina zatrzymała samochód i chciała zadzwonić do siostry Waldemara Z., żeby powiedzieć, że z jej bratem dzieje się coś niepokojącego.

Nagle on zaczął ją szarpać. Wylał jej na głowę colę i próbował odebrać kluczyki do samochodu. Obie kobiety uciekły do pobliskiej restauracji, by wezwać policję. Wtedy usłyszały krzyk matki i głośny płacz dziecka, dochodzący z pobliskiego domu. W tym momencie Waldemar Z. napadł na chłopca.