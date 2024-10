Generał pokieruje ambasadą RP w Izraelu. Padło nazwisko

W nocy z poniedziałku na wtorek izraelska armia rozpoczęła w Libanie "ograniczoną operację wojskową". Celem Izraela są bazy Hezbollahu na obszarze przygranicznym południowego Libanu. - Polski rząd popiera wszystkie działania, które zmierzają do pokoju, a nie wojny - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Jak dodał "każda eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie napełnia nas obawami". Podkreślił też, że Polska "szanuje prawo Izraela do samoobrony". Michał Wróblewski pytał o stan relacji polsko-izraelskich. - Na pewno one są lepsze niż były, dlatego że wkrótce swoją funkcję kierownika placówki zagranicznej RP w Tel Awiwie obejmie pan generał Maciej Hunia, więc to jest pewien postęp w tych relacjach - odparł Szejna.

