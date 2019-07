Atak na kierowcę europosłanki Beaty Kempy w Brukseli. "Skopano go, poturbowano"

Do ataku doszło w czwartek rano w Brukseli. Europosłanka Beata Kempa schroniła się w hotelu, nic jej się nie stało. Jej kierowca został poturbowany - podaje TVP Info. Europosłanka PiS przyznaje, że atak miał charakter rabunkowy.

- Wychodziłam akurat z hotelu, kiedy zobaczyłam, że kierowca mojego samochodu został zaatakowany przez trzech dobrze zbudowanych mężczyzn o urodzie arabskiej - powiedziała Beata Kempa w TVP Info. - Kierowca został opluty, skopany, poturbowany, ciągnięto go za krawat. Zdążyłam się schować w hotelu - dodała. Polityk poprosiła obsługę hotelu o zawiadomienie policji.

"Było groźnie"

- Sytuacja była bardzo groźna, nie wiem, co by się stało, gdybym wyszła pół sekundy wcześniej - podkreśliła europosłanka. Jak dodała, do napaści doszło o godz. 8.30 rano w spokojnej dzielnicy Brukseli. Zaatakowany był również drugi samochód, który podjechał pod hotel, ale jego kierowcy udało się szybko odjechać. Zdaniem europosłanki, napastnicy nie wiedzieli, kim ona jest, a akt przemocy najprawdopodobniej nie był związany z jej pracą. Beata Kempa podkreśliła, że zatrzymuje się w różnych hotelach.