Atak dronów pod Moskwą. "Ukraina będzie uprzykrzać życie Rosji"

Generał dodaje jednak, że nie będzie to miało wpływu ani na sytuację na froncie, ani na zmianę nastawienia Rosji. - Pamiętajmy, że to malutkie aparaty latające. Pytanie, czy są wystrzeliwane z terytorium Ukrainy i pokonują kilkaset kilometrów, czy to Ukraina ma piątą kolumnę w Rosji i odpalane są z przedmieść. Póki co trudno jest określić, jak jest naprawdę, bo Rosjanie nie pokazują, co to w rzeczywistości jest - zaznacza.