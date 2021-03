AstraZeneca. Jakie decyzje podjęto w innych krajach?

- Naszą rolą jest, aby zapewnić, że podejrzane reakcje są szybko analizowane, by odpowiedzieć na pytanie, czy to efekt uboczny szczepionki czy koincydencja - powiedziała szefowa EMA Emer Cooke .

Spokój zachowują również polskie władze. Rzecznik rządu Piotr Mueller oświadczył, że do tej pory nie wykryto żadnego niepożądanego przypadku choroby, która byłaby bezpośrednio związana z preparatem. - Obecnie nie ma podstaw do tego, aby podjąć decyzję o wycofaniu lub zawieszeniu stosowania szczepionki AstraZeneca w Polsce. Cały czas monitorujemy sytuację pod kątem ewentualnych negatywnych skutków stosowania preparatu - mówił w rozmowie z WP .

AstraZeneca. Europa wstrzymuje szczepienia. "Chodzi o niewielkie ryzyko"

Decyzję o czasowym zaniechaniu szczepień AstraZeneką podjęły w poniedziałek m.in. Niemcy. Ministerstwo Zdrowia nazwało to "środkiem czysto zapobiegawczym". - Wstrzymujemy, żeby sprawdzić - powiedział szef resortu Jens Spahn. Podkreślił, że "chodzi o niewielkie ryzyko, ale jeżeli rzeczywiście istnieje związek ze szczepionką, to jest to ryzyko większe niż przeciętne" - cytuje polityka "Deutsche Welle".