AstraZeneca. Konferencja Europejskiej Agencji Leków ws. szczepionki

Wiele krajów, w tym te należące do UE, wstrzymało szczepienia preparatem AstraZeneki. Polski rząd nie zdecydował się na ten krok. Jak podkreśla, słucha w tej kwestii ekspertów, a oni tego działania nie rekomendują. Głos w sprawie zabrała Europejska Agencja Leków.

- Jeśli szczepione są miliony ludzi, to jest nieuchronne, że pojawiają się rzadkie i poważne incydenty chorób (...) po szczepieniu. Naszą rolą jest, aby zapewnić, że podejrzane reakcje są szybko analizowane by odpowiedzieć na pytanie, czy to efekt uboczny szczepionki czy koincydencja" - powiedziała szefowa EMA.