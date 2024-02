"Armia musi być gotowa na najgorsze". Generał o wejściu wojsk do Ukrainy

Gen. Polko podkreślił, że nikt już nie kwestionuje, że jeśli prezydent Rosji Władimir Putin zajmie Ukrainę, to pójdzie dalej. - Może to zabrzmi brutalnie, ale wiadomo, że lepiej jest toczyć wojnę na obcym terytorium niż na własnym. Chociażby ze względu na to, by zminimalizować narażanie na niebezpieczeństwo cywilów. Jeżeli mamy nie oddać nawet centymetra ziemi, to trzeba rozpatrywać wariant z użyciem wyłącznie wojsk lądowych, by ta wojna nie przeniosła się na terytorium NATO - wyjaśnił. - Trzeba o tym rozmawiać, nie możemy udawać, że ten temat nie istnieje - dodał.