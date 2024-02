Wtedy Rosja może użyć broni nuklearnej. Wyciekły tajne dokumenty

Rosyjska taktyczna broń nuklearna, która może być przenoszona za pomocą pocisków rakietowych wystrzeliwanych z lądu lub morza lub z samolotów, jest przeznaczona do ograniczonego wykorzystania na polu bitwy w Europie i Azji, w przeciwieństwie do większej broni "strategicznej" przeznaczonej do atakowania USA.