Majdan-3. Dezinformacja, a w czerwcu - atak na froncie

Główne cele Rosji, jak podaje ukraiński wywiad, to zakłócenie mobilizacji do ukraińskiej armii, szerzenie dezinformacji, jakoby Ukraina niezdolna jest do zwycięstwa oraz rozpowszechnianie przesłania o zmęczeniu Ukrainą wśród partnerów na świecie. "Globalnym międzynarodowym celem Rosjan jest zmniejszenie poparcia dla naszego kraju ze strony proukraińskiej koalicji na świecie" – podkreślono.