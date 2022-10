Arkadiusz Mularczyk wejdzie do rządu? Reakcja wiceministra

Arkadiusz Mularczyk wejdzie do rządu? Takie słychać doniesienia. Poseł PiS i twórca raportu nt. strat wojennych miałby zostać wiceministrem spraw zagranicznych i zastąpić Szymona Szynkowskiego vel Sęka, który z kolei zastąpił Konrada Szymańskiego na stanowisku ministra ds. Unii Europejskiej. Czy Arkadiusz Mularczyk będzie zajmować się w rządzie relacjami z Niemcami? O to Patryk Michalski pytał w programie "Tłit" Piotra Wawrzyka, wiceministra spraw zagranicznych. - Wydaje się, że sprawa jest oczywista i jednoznaczna. Ministrem będzie ta osoba, którą wskaże pan premier Mateusz Morawiecki. Nikt inny nie wskazuje i nie powołuje wiceministra, tylko pan premier, to jest stwierdzenie faktów - mówił Piotr Wawrzyk. Patryk Michalski dopytywał o kandydatyrę Arkadiusza Mularczyka. - Jeżeli pan premier rozważa taką kandydaturę, to być może tak, ale nie chcę się wypowiadać w imieniu pana premiera, nie jestem do tego upoważniony. Kandydaturę będzie rozważał pan premier - dodał wiceszef MSZ.

Rozwiń