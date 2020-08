Aresztowanie Margot. Adwokat: przed nami trzecia runda

Margot to osoba niebinarna - przedstawia się jako Małgorzata, choć pod względem formalno-prawnym określona jest jako Michał. Aktywistka kolektywu Stop Bzdurom jest podejrzewana o uszkodzenie homofobicznej furgonetki i atak na jej kierowcę, do którego miało dojść 27 czerwca.

Prokuratura złożyła jednak zażalenie na decyzję sądu uznając te środki za zbyt łagodne. Ten ostatecznie przychylił się do stanowiska prokuratury i zgodził się na to, by Margot została aresztowana na 2 miesiące.