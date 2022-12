Ardanowski uderza w Kaczyńskiego. "Dziwię się, co robi w PiS"

Były minister rolnictwa w rządzie PiS Jan Krzysztof Ardanowski uderza w Jarosława Kaczyńskiego. Przytoczył słowa prezesa PiS, który rolników nazwał "pazernymi chłopami". Patryk Michalski w programie "Tłit" pytał o komentarz Marka Sawickiego, byłego ministra rolnictwa w rządzie PO-PSL. - Jeśli tak było, to dziwię się temu, co Ardanowski robi w tym środowisku, bo przez sporą część rolników jest dobrze postrzegany. Jeśli zauważa, że Jarosław Kaczyński i środowisko PiS ma tak dużą pogardę dla rolników i dla wsi, to dawno powinien z tego zrezygnować, a jednak dalej ten obóz wspiera. Chcę podkreślić, że gdyby nie jego zaangażowanie w ostatnich wyborach prezydenckich, to Andrzej Duda by nie wygrał - stwierdził polityk PSL. - Widać wyraźnie, że środowiska wewnątrz PiS pozycjonują się i im więcej wywalczą teraz, tym więcej miejsca mogą dostać na listach wyborczych. Ostatecznie będzie o tym decydował Jarosław Kaczyński i takie wypowiedzi Ardanowskiego jego sytuacji nie poprawiają. Być może myśli o samodzielnym starcie do Senatu, ale jeśli PiS mu wystawi konkurenta, to jego pozycja nie będzie silna - dodał.

