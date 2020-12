Apostazja. Ksiądz mówi wprost: moda, by być przeciwko Kościołowi

Apostazja. Coraz więcej przypadków odejścia od Kościoła. - Każda apostazja wiąże się z procesem rozmowy z proboszczem, który pyta o przyczyny. (...) To, co jest ważne, to wszyscy, którzy proszą o tę apostazję, to są osoby, które i tak do kościoła nie chodziły, zawsze stały z dala. Były kiedyś ochrzczone, ale nigdy w tym Kościele czynnie nie uczestniczyły - wyjaśniał w programie "Newsroom" ks. Leszek Gęsiak, rzecznik KEP. Stwierdził, że dziś na fali różnych protestów stało się modnym, żeby być przeciwko Kościołowi. Zapytany o rezygnację dzieci z lekcji religii, powiedział, że oczywiście to są ważne rzeczy i Kościół się temu przygląda, ale podkreślił, że zwykle jest to decyzja rodziców, a nie tych dzieci.

