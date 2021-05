Apel z Watykanu. Papież: w maju módlmy się o ustanie pandemii

- Weszliśmy w miesiąc maj, w którym pobożność ludowa wyraża na wiele sposobów oddanie Najświętszej Maryi Pannie. W tym roku będzie go charakteryzował maraton modlitewny w ważnych sanktuariach maryjnych po to, by błagać o ustanie pandemii - przekazał zwierzchnik Kościoła katolickiego.