Antywojenni Rosjanie są prześladowani w Serbii? "Belgrad i Moskwa są ze sobą blisko"

Rosjanka nie spodziewała się takiego obrotu spraw. Serbia formalnie dąży do przystąpienia do Unii Europejskiej, co powinno oznaczać, że przyjmuje wszystkie demokratyczne wartości. Przypadek Eleny Koposowej nie jest odosobniony - podaje AP. W ostatnich latach Belgrad otworzył granice dla dziesiątek tysięcy Rosjan, którzy uciekali przed reżimem Władimira Putina i sprzeciwiali się wojnie.