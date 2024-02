Amerykański lotnik podpalił się przed ambasadą Izraela. Dramat transmitowano w internecie

Wideo zostało usunięte

Wideo przedstawiało mężczyznę ubranego w wojskowy mundur. Żołnierz przedstawił się jako oficer Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. "The New York Times" donosi, że nazwisko, którego użył w filmie, pasuje do profilu LinkedIn wojskowego służącego w Teksasie. Rzecznik Sił Powietrznych potwierdził, że incydent dotyczył lotnika w służbie czynnej - przekazała agencja Reutera. Wideo zostało usunięte w niedzielę po południu z powodu naruszenia regulaminu serwisu Twitch.