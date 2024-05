Antyturystyczne protesty. "Ibiza nie może tego dłużej tolerować!"

Uczestnicy manifestacji wzywali władze regionalnego rządu i miejscowych samorządów do wprowadzenia restrykcji w budowie hoteli oraz ośrodków turystycznych, aby ograniczyć niekontrolowany, ich zdaniem, napływ urlopowiczów. Protestujący twierdzą, że nadmiar turystów na Wyspach Kanaryjskich doprowadził nie tylko do chaosu komunikacyjnego i hałasu, ale też do zanieczyszczenia miejscowej przyrody.